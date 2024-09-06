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Путин объяснил, почему нервничают сотрудники Минфина

Путин рассказал, из-за чего беспокоятся сотрудники Минфина
1:46
Экономика

По словам президента России Владимира Путина, в Минфине РФ обеспокоены предложениями по введению дополнительных преференций на Дальнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Путин рассказал, из-за чего беспокоятся сотрудники Минфина
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, CC BY-SA 4.0

"Мы стремимся к тому, чтобы создать здесь, на Дальнем Востоке, конкурентные преимущества и условия. Это все хорошо известно, тем более людям, которые сидят в этом зале: это и территория опережающего развития, и свободные зоны, и свободный порт Владивостока. Здесь очень много преференций создано. Когда мы начинаем в правительстве это обсуждать, министерство финансов начинает нервничать: "Еще какие-то условия хотите придумать? Ну столько там создали, столько преференций! Хватит"… Они не нервные ребята, у них все в порядке со здоровьем", — отметил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По его мнению, необходимо привлекать китайских инвесторов на Дальний Восток. Однако пока не удается привлечь нужное количество инвестиций из Китая, так как условия, предлагаемые властями Харбина, более выгодны по сравнению с российскими условиями.

"Нам нужно внимательно заглянуть в те преференции, которые создаются китайскими властями на своей территории, в том числе в приграничных областях, с тем, чтобы заинтересовать бизнес из других стран, в том числе из дружеского Китая, чтобы он приходил к нам и инвестировал… Условия у нас создаются, они в целом очень хорошие, но есть, над чем работать", — добавил Путин.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. 

Префере́нция — преимущество, льгота, предоставляемая отдельным государствам, предприятиям, организациям для поддержки определенных видов деятельности.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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