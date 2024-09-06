КРДВ и Якутия начинают строительство морского порта в Булунском районе

На Восточном экономическом форуме Якутия и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) подписали соглашение о сотрудничестве в строительстве морского порта Найба, сообщает РИА Новости.
Этот проект позволит сделать судоходство по Северному морскому пути безопасным и доступным круглый год.
Новый порт будет расположен в Булунском районе Якутии и создаст более двух тысяч рабочих мест.
Порт Найба будет включать в себя зоны для перевозки грузов, оборудование для перевалки нефти и газа, а также необходимую технику.
Открытие порта станет стимулом для развития региона, а также сделает добычу полезных ископаемых с минимальным воздействием на окружающую среду.
Сти́мул — сильный побудительный момент; внутренний или внешний фактор, вызывающий реакцию, действие; также, в терминологии экспертных оценок, — объект-наблюдение, воздействующий на опрашиваемого субъекта ("стимулирующий" его принять то или иное решение).
Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
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