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Госдума и правительство начнут работу над законопроектами для первой международной ТОР

В России будет создана первая международная ТОР
0:53
Экономика

Владимир Путин поручил Госдуме и правительству разработать законопроекты для создания первой международной территории опережающего развития (ТОР) в России, сообщает РИА Новости.

В России будет создана первая международная ТОР
Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Первый международный ТОР планируется создать здесь в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют китайские друзья, а также Республика Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Я прошу Государственную думу и правительство России ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов", — отметил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Форум проходит с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Уточнения

Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.

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Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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