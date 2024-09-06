Госдума и правительство начнут работу над законопроектами для первой международной ТОР

В России будет создана первая международная ТОР

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

Владимир Путин поручил Госдуме и правительству разработать законопроекты для создания первой международной территории опережающего развития (ТОР) в России, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

"Первый международный ТОР планируется создать здесь в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют китайские друзья, а также Республика Белоруссия, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт. Я прошу Государственную думу и правительство России ускорить работу над законопроектом, необходимым для запуска международных ТОРов", — отметил президент на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Форум проходит с 3 по 6 сентября 2024 года во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Уточнения

Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.



Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.