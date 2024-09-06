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Мошенники заманивают жертв денежными призами за оценку услуг

Сбербанк выявил новую мошенническую схему
0:46
Экономика

Сбербанк обнаружил новую хитроумную мошенническую схему, которая начинается с предложения получить деньги за оценку качества обслуживания в ресторане, сообщает РИА Новости.

Сбербанк выявил новую мошенническую схему
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Мошенники, действуя под видом исследовательской компании, предлагают пользователям за небольшую плату оценить работу ресторана, обещая денежный приз за участие.

Затем они постепенно предлагают новые "выгодные" услуги, требуя от жертвы небольших платежей, постепенно увлекая их в ловушку.

В конечном итоге мошенники получают доступ к личным данным и крадут деньги у пользователей, которые доверились их предложениям.

Сбербанк рекомендует быть бдительными, не доверять подозрительным предложениям и тщательно проверять информацию.

Уточнения

Услуга — комплекс действий, произведённый одним лицом либо организацией ("исполнителем услуги") по заказу другого ("покупателя либо потребителя услуги"), имеющий целью удовлетворение потребности последнего.
 

Приз  сувенир или ценная награда за победу в конкурсе или состязании.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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