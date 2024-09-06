Цифровой рубль будут использовать граждане и бизнес

По словам президента России Владимира Путина, цифровой рубль — это лишь один из форматов национальной валюты, который будет использоваться как бизнесом, так и обычными гражданами, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что Центральный банк уже принял решение о его введении, и сейчас ведется работа по увеличению объемов использования цифрового рубля.
"Что касается цифровых валют, цифрового рубля, то решение Центральным банком принято. Сейчас просто идет работа по наращиванию этих объемов. Цифровой рубль — это просто один из видов валюты, национальной валюты, которой будут пользоваться и участники экономической деятельности, и граждане", — подчеркнул Путин.
Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.
Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.
Валю́та (от итал. valuta) — экономический термин, используемый для описания денежной, валютной или финансовой системы.
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