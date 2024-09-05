Эксперты прогнозируют масштабные сокращения в высококвалифицированных отраслях в Германии

Volkswagen может закрыть заводы из-за экономического кризиса

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Германии прогнозируют масштабные сокращения в обрабатывающей промышленности вследствие роста цен на энергоносители и снижения экспорта, сообщает Financial Times.

Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., CC BY-SA 4.0

Некоторые отрасли экономики могут потерять тысячи рабочих мест. По данным Федерального агентства по вопросам занятости ФРГ, уровень безработицы в 2024 году достиг 6%, особенно пострадали высококвалифицированные специалисты в обрабатывающей промышленности.

Главный экономист банка ING Карстен Бржески заявил, что рынок труда Германии "находится в кризисе". Автомобильная отрасль, ключевая для немецкой экономики, оказалась на грани выживания из-за перехода на электромобили, производство которых менее трудоемко. Занятость в этой сфере снизилась на 6,5% в 2023 году, и этот тренд, скорее всего, продолжится.

Крупнейший автопроизводитель Германии, Volkswagen, не исключает возможного закрытия одного завода и предприятия по выпуску комплектующих из-за экономических трудностей. Генеральный директор Оливер Блюме отметил, что европейская автомобильная промышленность переживает трудные времена из-за снижения потребительских расходов и перехода на электрокары.

Уточнения

Кри́зис (др.-греч. κρίσις — суд, приговор, решение; поворотный пункт) — переворот, пора переходного состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации.





Энергоноси́тель (англ. — energy carrier, лат. — industria carrier) — вид ресурсов природного и искусственного происхождения, являющихся источниками энергии (разнообразные типы газа, угля, нефтяной продукции, ядерное топливо, водород, древесина и тому подобное), которые впоследствии могут быть преобразованы в другие формы, такие как механическая работа, тепло и другие.





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