Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Составлен рейтинг самых недорогих автомобилей в РФ в сентябре 2024 года
Как избежать комочков в картофельном пюре: важные моменты
Пять самых популярных пластических операций в России
Новая федеральная магистраль пересечёт Россию с запада на восток
JMF: заморозка повышает полезные свойства чеснока
Как сохранить дружбу в поездке: три важных совета для совместного путешествия
Водители рискуют лишиться прав за повреждение зданий
Риелтор посоветовала провести генеральную уборку перед продажей квартиры
Сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй

Путин назвал отказ Европы от российского газа неразумным шагом

Почему сокращение поставок газа в Европу не нанесёт ущерба экономике
1:01
Экономика

По словам президента РФ Владимира Путина, доходы России снизятся, если поставки газа в Европу будут сокращены, но это не окажет значительного влияния на экономику страны, сообщает ТАСС.

Почему сокращение поставок газа в Европу не нанесёт ущерба экономике
Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Путин пояснил, что в случае такого сценария российские компании смогут направить часть экспорта газа на внутренний рынок, чтобы удовлетворить растущие потребности населения.

Он отметил, что уменьшение поставок газа в Европу приведет к некоторым потерям доходов, но это будет компенсировано увеличением внутренних поставок. По его мнению, это положительно скажется на внутреннем рынке.

Президент также подчеркнул, что стремление Евросоюза снизить зависимость от российского газа значительно увеличило их расходы, так как американский газ стоит на 50-60 процентов дороже российского. В результате экономика ЕС сейчас испытывает серьезные трудности, что, по словам Путина, не было выбором России.

Уточнения

Потре́бность — внутреннее состояние психологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов.
 

Внутренний рынок — это рынок продуктов и ресурсов, ограниченный определенной территорией (например город, регион, страна, группа стран), где участники рынка (резиденты) осуществляют свою экономическую деятельность между собой в пределах этой территории; чаще всего, понимается как внутренний рынок страны. Также, иногда используется как синоним национального рынка.

 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Последние материалы
Как избежать комочков в картофельном пюре: важные моменты
Пять самых популярных пластических операций в России
Почему сокращение поставок газа в Европу не нанесёт ущерба экономике
Новая федеральная магистраль пересечёт Россию с запада на восток
JMF: заморозка повышает полезные свойства чеснока
Как сохранить дружбу в поездке: три важных совета для совместного путешествия
Водители рискуют лишиться прав за повреждение зданий
Риелтор посоветовала провести генеральную уборку перед продажей квартиры
Сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй
Введение НДС для компаний на УСН изменит бизнес-среду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.