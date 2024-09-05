Путин назвал отказ Европы от российского газа неразумным шагом

Почему сокращение поставок газа в Европу не нанесёт ущерба экономике

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам президента РФ Владимира Путина, доходы России снизятся, если поставки газа в Европу будут сокращены, но это не окажет значительного влияния на экономику страны, сообщает ТАСС.

Фото: wikimedia.org by RG72, CC BY 4.0

Путин пояснил, что в случае такого сценария российские компании смогут направить часть экспорта газа на внутренний рынок, чтобы удовлетворить растущие потребности населения.

Он отметил, что уменьшение поставок газа в Европу приведет к некоторым потерям доходов, но это будет компенсировано увеличением внутренних поставок. По его мнению, это положительно скажется на внутреннем рынке.

Президент также подчеркнул, что стремление Евросоюза снизить зависимость от российского газа значительно увеличило их расходы, так как американский газ стоит на 50-60 процентов дороже российского. В результате экономика ЕС сейчас испытывает серьезные трудности, что, по словам Путина, не было выбором России.

Уточнения

Потре́бность — внутреннее состояние психологического или функционального ощущения недостаточности чего-либо, проявляется в зависимости от ситуационных факторов.





Внутренний рынок — это рынок продуктов и ресурсов, ограниченный определенной территорией (например город, регион, страна, группа стран), где участники рынка (резиденты) осуществляют свою экономическую деятельность между собой в пределах этой территории; чаще всего, понимается как внутренний рынок страны. Также, иногда используется как синоним национального рынка.



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