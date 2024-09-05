Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турист рассказал, как отдохнуть в Египте за 19 тысяч рублей
Как создать идеальное пространство для будущего школьника
Повышаем урожай чеснока с минимумом усилий: эффективная подкормка для богатого урожая
Последняя велогонка в Москве пройдет 14 сентября
Учёные выявили новые способы доставки лекарств
Котлеты из фарша, от которых невозможно оторваться: рецепт приготовления
Можно ли стирать нижнее бельё с остальной одеждой?
Составлен рейтинг самых недорогих автомобилей в РФ в сентябре 2024 года
Как избежать комочков в картофельном пюре: важные моменты

Операторы кикшеринга ужесточают правила для несовершеннолетних

Кикшеринговые сервисы в Москве вводят новые штрафы
0:59
Экономика

В Москве операторы кикшеринга начали ужесточать правила и штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними, сообщает Известия.

Кикшеринговые сервисы в Москве вводят новые штрафы
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Теперь за езду на самокате подросткам до 16 лет, а также за передачу им управления грозит штраф в размере 100 000 рублей.

Ранее штрафы были значительно меньше, а в некоторых случаях ограничивались блокировкой аккаунта.

Операторы кикшеринга используют для контроля городские камеры видеонаблюдения и внештатных сотрудников, которые следят за соблюдением правил пользования самокатами.

Это решение принято после рекомендаций Департамента транспорта Москвы, который предложил увеличить штрафы до 100 000 рублей за езду вдвоем и передачу управления детям.

Сервисы "МТС Юрент", Whoosh и "Яндекс Go" уже внедряют новые правила, блокируя аккаунты пользователей, нарушивших правила.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.

Акка́унт хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
ОДАБ-1500 уничтожает в бункерах верхушку ВСУ и советников из НАТО Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Самые сильные породы кошек: топ-3
Сводка с фронта: во Львове ракетой поражены химлаборатории, под Житомиром "Кинжалы" уничтожили бункер-штаб
Сводка с фронта: во Львове ракетой поражены химлаборатории, под Житомиром "Кинжалы" уничтожили бункер-штаб
Последние материалы
Как избежать комочков в картофельном пюре: важные моменты
Пять самых популярных пластических операций в России
Почему сокращение поставок газа в Европу не нанесёт ущерба экономике
Новая федеральная магистраль пересечёт Россию с запада на восток
JMF: заморозка повышает полезные свойства чеснока
Как сохранить дружбу в поездке: три важных совета для совместного путешествия
Водители рискуют лишиться прав за повреждение зданий
Риелтор посоветовала провести генеральную уборку перед продажей квартиры
Сколько стоит отдохнуть в Сочи с семьёй
Введение НДС для компаний на УСН изменит бизнес-среду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.