Операторы кикшеринга ужесточают правила для несовершеннолетних

В Москве операторы кикшеринга начали ужесточать правила и штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними, сообщает Известия.
Теперь за езду на самокате подросткам до 16 лет, а также за передачу им управления грозит штраф в размере 100 000 рублей.
Ранее штрафы были значительно меньше, а в некоторых случаях ограничивались блокировкой аккаунта.
Операторы кикшеринга используют для контроля городские камеры видеонаблюдения и внештатных сотрудников, которые следят за соблюдением правил пользования самокатами.
Это решение принято после рекомендаций Департамента транспорта Москвы, который предложил увеличить штрафы до 100 000 рублей за езду вдвоем и передачу управления детям.
Сервисы "МТС Юрент", Whoosh и "Яндекс Go" уже внедряют новые правила, блокируя аккаунты пользователей, нарушивших правила.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
Акка́унт — хранимая в компьютерной системе совокупность данных о пользователе, необходимая для его опознавания (аутентификации) и предоставления доступа к его личным данным и настройкам.
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