Операторы кикшеринга ужесточают правила для несовершеннолетних

Кикшеринговые сервисы в Москве вводят новые штрафы

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Москве операторы кикшеринга начали ужесточать правила и штрафы за использование электросамокатов несовершеннолетними, сообщает Известия.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

Теперь за езду на самокате подросткам до 16 лет, а также за передачу им управления грозит штраф в размере 100 000 рублей.

Ранее штрафы были значительно меньше, а в некоторых случаях ограничивались блокировкой аккаунта.

Операторы кикшеринга используют для контроля городские камеры видеонаблюдения и внештатных сотрудников, которые следят за соблюдением правил пользования самокатами.

Это решение принято после рекомендаций Департамента транспорта Москвы, который предложил увеличить штрафы до 100 000 рублей за езду вдвоем и передачу управления детям.

Сервисы "МТС Юрент", Whoosh и "Яндекс Go" уже внедряют новые правила, блокируя аккаунты пользователей, нарушивших правила.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



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