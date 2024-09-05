Почему санкции против российских алмазов негативно повлияли на Европейский союз

Эксперт считает неэффективными санкции против российских алмазов

0:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Эксперт Максим Чирков считает, что западные санкции, направленные на ограничение импорта российских алмазов, оказались неэффективными и нанесли серьезный ущерб Европейскому союзу, сообщает Известия.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

После введения запрета доходы ЕС от экспорта драгоценных камней сократились почти в полтора раза, так как Россия легко перенаправила поставки на другие рынки.

Чирков отмечает, что контроль за происхождением алмазов возможен, но затратен и практически нереализуем для всех камней.

Он уверен, что санкции против российских алмазов оказались неэффективными, а Россия, в свою очередь, получила возможность развивать торговые отношения с другими странами.

Европейские ювелиры уже столкнулись с задержками и дополнительными расходами из-за санкций, а клиенты выражают недовольство.

Уточнения

Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.





Ювели́р — мастер по проектированию, изготовлению и ремонту ювелирных изделий.





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