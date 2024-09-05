Эксперт Максим Чирков считает, что западные санкции, направленные на ограничение импорта российских алмазов, оказались неэффективными и нанесли серьезный ущерб Европейскому союзу, сообщает Известия.
После введения запрета доходы ЕС от экспорта драгоценных камней сократились почти в полтора раза, так как Россия легко перенаправила поставки на другие рынки.
Чирков отмечает, что контроль за происхождением алмазов возможен, но затратен и практически нереализуем для всех камней.
Он уверен, что санкции против российских алмазов оказались неэффективными, а Россия, в свою очередь, получила возможность развивать торговые отношения с другими странами.
Европейские ювелиры уже столкнулись с задержками и дополнительными расходами из-за санкций, а клиенты выражают недовольство.
Европе́йский сою́з (Евросою́з, ЕС) — экономическое и политическое объединение 27 европейских государств.
Ювели́р — мастер по проектированию, изготовлению и ремонту ювелирных изделий.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.