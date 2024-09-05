За первые шесть месяцев 2024 года в Кузбассе выявили 12 нелегальных финансовых организаций, сообщает Газета.ru.
Из этих организаций шесть оказались комиссионными магазинами, которые незаконно использовали слово "ломбард" в названии и предоставляли займы под залог имущества. Три другие компании работали как ломбарды и микрокредитные компании без соответствующей лицензии.
Управляющий Отделением ЦБ России по Кемеровской области Сергей Дарница подчеркнул, что для работы на финансовом рынке организациям необходимо специальное разрешение от Банка России. В противном случае сотрудничество с такими компаниями может привести к нарушению прав клиента, завышенным процентам, потере имущества или незаконным методам взыскания долгов.
Все выявленные компании включены в "предупредительный список" Банка России.
Также юрист Александр Хаминский отметил, что недобросовестные ломбарды могут выдавать займы, не фиксируя заложенное имущество в договоре.
Ломба́рд — специализированная коммерческая организация, осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей, а также хранение вещей на возмездной основе.
Комиссио́нный магази́н — магазин, который принимает бывшие в употреблении или новые товары: технику, одежду, ценности, антиквариат и прочие от владельцев с целью их продажи и получения определённого процента от денег, полученных за проданный товар — комиссии.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.