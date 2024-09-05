Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Введение НДС для компаний на УСН изменит бизнес-среду
Новый вариант завтрака: оладьи с колбасно-сырной начинкой
Российские учёные создали инструмент для изучения прошлого нашей планеты
Мыши, держитесь подальше! Лучшая защита для ваших грядок — этот незаменимый овощ
Автоэксперт Погуляев рассказал, как избежать быстрого износа шин
ХК "Модо" попросил болельщиков собрать деньги на трансфер игрока
Помогают ли специальные шампуни от выпадения волос?
Учёный Чуб: цветение травянистых растений длится почти до самых заморозков
Как кислотные пилинги могут спасти вашу кожу

В Кузбассе выявили 12 нелегальных финансовых организаций

В Кузбассе были обнаружены 12 подпольных финансовых компаний
1:09
Экономика

За первые шесть месяцев 2024 года в Кузбассе выявили 12 нелегальных финансовых организаций, сообщает Газета.ru.

В Кузбассе были обнаружены 12 подпольных финансовых компаний
Фото: freepik.com by cookie_studio, PDM

Из этих организаций шесть оказались комиссионными магазинами, которые незаконно использовали слово "ломбард" в названии и предоставляли займы под залог имущества. Три другие компании работали как ломбарды и микрокредитные компании без соответствующей лицензии.

Управляющий Отделением ЦБ России по Кемеровской области Сергей Дарница подчеркнул, что для работы на финансовом рынке организациям необходимо специальное разрешение от Банка России. В противном случае сотрудничество с такими компаниями может привести к нарушению прав клиента, завышенным процентам, потере имущества или незаконным методам взыскания долгов.

Все выявленные компании включены в "предупредительный список" Банка России.

Также юрист Александр Хаминский отметил, что недобросовестные ломбарды могут выдавать займы, не фиксируя заложенное имущество в договоре.

Уточнения

Ломба́рд — специализированная коммерческая организация, осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей, а также хранение вещей на возмездной основе.
 

Комиссио́нный магази́н — магазин, который принимает бывшие в употреблении или новые товары: технику, одежду, ценности, антиквариат и прочие от владельцев с целью их продажи и получения определённого процента от денег, полученных за проданный товар — комиссии.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине
Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Новая ФАБ-3000М54 с УМПК после испытаний готова разносить позиции боевиков ВСУ
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Последние материалы
Как высокие цены и низкие выплаты влияют на популярность ОСАГО
Food Bioscience: как шоколад влияет на гормоны, предотвращая диабет
Тренер сборной: "Быть игроком первой команды страны почётно и трудно"
Когда и почему стоит объявить себя банкротом
Бегунья из Уганды Чептегеи скончалась после нападения бойфренда
Рецепты замороженного чая: как приготовить витаминные кубики
Врач Кованова: морепродукты увеличивают уровень тестостерона у мужчин
ГАИ стала эвакуировать автомобили с улиц, где парковка не запрещена знаками
Учёные разработали метод создания гибридных квантовых состояний на основе света и глюкозы
Месси и Роналду прошли мимо списка номинантов на "ЗМ"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.