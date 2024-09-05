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"Нет бесплатных денег": экономист предупредила о главной ловушке потребительских кредитов

Экономист Проданова: льготный период по кредиту не означает отсутствие выплат
2:15
Экономика

Долги россиян за последнее время быстро увеличиваются, однако высокие процентные ставки по потребительским кредитам не пугают граждан, рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова интернет-изданию "Подмосковье сегодня". Эксперт объяснила опасность "открытых" кредитов.

Экономист Проданова: льготный период по кредиту не означает отсутствие выплат
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению Продановой, закредитованность населения продолжает расти, несмотря на строгую денежно-кредитную политику ЦБ РФ и высокую ключевую ставку.

"Кредитные карты стали более популярными, приходя на замену потребительским кредитам. Портфель кредитных карт в России вырос почти на четверть только в 2024 году. Самые активные пользователи заемных средств оценили все преимущества этого вида кредитования. Получить кредитную карту проще. Она доступна почти всем гражданам РФ старше 18 лет, включая безработных, пенсионеров и людей с плохой кредитной историей, в отличие от потребительских кредитов", — пояснила экономистка.

Число отказов по кредитам увеличивается в геометрической прогрессии: почти каждый второй россиянин в 2024 году, обращаясь за заемами в банки и МФО, сталкивается с отказом.

"Пока кредитные карты проще. Да, проценты по ним выше, чем по потребительским кредитам — это недостаток, но у них есть одно преимущество — льготный период", — добавила Проданова.

Эксперт отметила, что основная опасность для непрофессионалов в финансах заключается в том, что наличие беспроцентного льготного периода не означает полное отсутствие выплат в течение года. Надо внимательно изучать условия договоров. Минимальный платеж все равно требуется.

"Нет бесплатных денег. Банк не благотворительная организация", — подчеркнула экономистка.

Она также напомнила, что любая форма кредитования — это обязательство. Гражданин должен объективно оценить свою платежеспособность и возможные риски, чтобы вовремя и полностью погасить задолженность.

Уточнения

Потреби́тельский креди́т — кредит, предоставляемый непосредственно гражданам (домашним хозяйствам) для приобретения предметов потребления. Такой кредит берут не только для покупки товаров длительного пользования (квартиры, мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих покупок (мобильные телефоны, бытовая техника, продукты питания). Он выступает или в форме продажи товаров с отсрочкой платежа, или в форме предоставления банковской ссуды на потребительские цели, в том числе через кредитные карты. При этом взимается довольно высокий процент.

Грейс-период (англ. grace period) — льготный период уплаты процентов по кредиту. При применении льготного периода проценты за пользование денежными средствами не начисляются вообще или их величина существенно ниже базовой ставки. Часто используется в применении к кредитным картам, а также картам с овердрафтом.

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Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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