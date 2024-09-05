От Улан-Батора до Владивостока: РФ и Монголия обсуждают расширение авиасообщения

Россия и Монголия рассматривают расширение авиасообщения

0:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

Министр природных ресурсов России и сопредседатель межправительственной комиссии с Монголией Александр Козлов сообщил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), что страны обсуждают возможность увеличения количества авиарейсов.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

По словам Козлова, обсуждаются планы по запуску дополнительных рейсов из Улан-Батора в Иркутск и Красноярск, а также прямых рейсов между Улан-Батором и Владивостоком.

Он отметил, что этот вопрос активно прорабатывается на уровне министерств транспорта обеих стран, пишет ТАСС.

"На уровне министерств транспорта мы поставили эту задачу, сейчас коллеги прорабатывают ее".

Уточнения

Монго́лия — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю.



Авиаперево́зки (воздушные перевозки) — способ транспортировки грузов и перевозки пассажиров при помощи воздушных судов.



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