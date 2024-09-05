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Три способа сэкономить на продуктах без потери в качестве

Финансовый совет: как экономить на продуктах
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Экономика

Финансовый консультант Степан Сумин отметил, что одним из лучших способов экономии на продуктах является составление заранее подготовленного списка покупок.

Финансовый совет: как экономить на продуктах
Фото: Freepik is licensed under License: Free

Это позволит избежать импульсивных приобретений, которые могут существенно увеличить расходы.

Сумин также предложил два дополнительных метода экономии. Первый заключается в покупке сезонных фруктов, овощей, ягод и зелени в большом количестве и последующей заморозке. Это позволяет снизить затраты на эти продукты в несезон, когда их стоимость значительно возрастает.

Второй метод — это оптовая закупка товаров, таких как макароны, консервы и крупы, поскольку оптовые цены обычно ниже розничных, пишет "Российская газета".

Кроме того, он предостерёг от поспешных покупок во время скидочных акций, которые часто подталкивают потребителей к приобретению ненужных товаров или большего количества, чем необходимо.

Уточнения

Эконо́мия  — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.

Продукт  — пища (в словосочетании «продукты питания»).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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