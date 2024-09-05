Три способа сэкономить на продуктах без потери в качестве

Финансовый консультант Степан Сумин отметил, что одним из лучших способов экономии на продуктах является составление заранее подготовленного списка покупок.
Это позволит избежать импульсивных приобретений, которые могут существенно увеличить расходы.
Сумин также предложил два дополнительных метода экономии. Первый заключается в покупке сезонных фруктов, овощей, ягод и зелени в большом количестве и последующей заморозке. Это позволяет снизить затраты на эти продукты в несезон, когда их стоимость значительно возрастает.
Второй метод — это оптовая закупка товаров, таких как макароны, консервы и крупы, поскольку оптовые цены обычно ниже розничных, пишет "Российская газета".
Кроме того, он предостерёг от поспешных покупок во время скидочных акций, которые часто подталкивают потребителей к приобретению ненужных товаров или большего количества, чем необходимо.
Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.
Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»).
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За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.