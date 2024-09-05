Три способа сэкономить на продуктах без потери в качестве

Финансовый совет: как экономить на продуктах

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовый консультант Степан Сумин отметил, что одним из лучших способов экономии на продуктах является составление заранее подготовленного списка покупок.

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Это позволит избежать импульсивных приобретений, которые могут существенно увеличить расходы.

Сумин также предложил два дополнительных метода экономии. Первый заключается в покупке сезонных фруктов, овощей, ягод и зелени в большом количестве и последующей заморозке. Это позволяет снизить затраты на эти продукты в несезон, когда их стоимость значительно возрастает.

Второй метод — это оптовая закупка товаров, таких как макароны, консервы и крупы, поскольку оптовые цены обычно ниже розничных, пишет "Российская газета".

Кроме того, он предостерёг от поспешных покупок во время скидочных акций, которые часто подталкивают потребителей к приобретению ненужных товаров или большего количества, чем необходимо.

Уточнения

Эконо́мия — способ ведения хозяйства по принципу бережливости, минимизации расхода ресурсов, ресурсосбережения.



Продукт — пища (в словосочетании «продукты питания»).



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