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Слухи о конце гегемонии доллара развеяны: аналитики раскрыли реальное положение дел

JPMorgan опроверг слухи о скорой кончине доллара
1:12
Экономика

Аналитики американского банка JPMorgan опровергли широко обсуждаемые предположения о скором окончании гегемонии доллара на мировых финансовых рынках.

JPMorgan опроверг слухи о скорой кончине доллара
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, CC0

В своем комментарии к текущей ситуации, опубликованном агентством Reuters, они подчеркнули, что конец доминирования американской валюты не предвидится даже в среднесрочной перспективе.

Специалисты JPMorgan отметили, что причины, по которым доллар остается доминирующей валютой, имеют структурный характер. Они также добавили, что слухи о возможных проблемах с долларом часто связаны с диверсификацией расчетов стран, попавших под санкции США.

Тем не менее, наблюдается рост объёмов долларовых депозитов в банках развивающихся рынков и увеличиваются вложения суверенных фондов благосостояния в доллары. Эти тенденции компенсируют небольшое снижение доли доллара в общих резервных фондах этих рынков.

Кроме того, доллар продолжает увеличивать свою долю в мировых обязательствах, что делает идеи о дедолларизации, даже в таких странах, как Китай, выглядящими преувеличенными.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки  — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Соединённые Шта́ты Аме́рики  — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире).

Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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