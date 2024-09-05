Молдавия готовится к зиме: 170 млн кубометров газа уже закупили

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов сообщил, что республика накопила 170 миллионов кубометров газа для использования в зимний период и планирует закупить еще 50 миллионов кубометров.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу Exclusive TV.
По словам Парликова, компания "Молдовагаз" закачала 120 миллионов кубометров газа в хранилища соседних стран, а "Энергоком" — еще 50 миллионов кубометров. Кроме того, "Энергоком" планирует приобрести дополнительные 50 миллионов кубометров для хранения.
Молдавия в зимние месяцы потребляет от 50 до 100 миллионов кубометров газа в месяц. Однако министр предупредил, что возможны перебои с поставками в случае прекращения транзита российского газа через Украину, поскольку Киев еще не подтвердил продление контракта с "Газпромом" на период после 2024 года.
Молда́вия или Молдо́ва (рум. Moldova [molˈdova]), официально — Республика Молдо́ва (рум. Republica Moldova) — государство в Юго-Восточной Европе, граничащее с Украиной и Румынией.
Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром») — российская транснациональная энергетическая компания, более 50 % (контрольный пакет) акций которой принадлежит государству. Является холдинговой компанией Группы «Газпром».
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