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Расширение БРИКС под вопросом: чем завершится встреча в Казани?

В России оценили перспективы расширения БРИКС
0:41
Экономика

Помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Первому каналу выразил сомнения относительно расширения состава БРИКС на предстоящем саммите в Казани.

В России оценили перспективы расширения БРИКС
Фото: kremlin.ru by Управление по печати и информации Президента, CC BY 4.0

По его словам, на встрече, скорее всего, будет принято положение о новом статусе "государства-партнера", а не о расширении объединения.

Ушаков пояснил, что государства-партнеры не будут участвовать в принятии решений по ключевым вопросам, однако в будущем их роль в деятельности организации может возрасти.

Он добавил, что впоследствии страны-участники БРИКС смогут рассмотреть возможность предоставления полноправного членства некоторым партнерам.

Уточнения

БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии.

Ю́рий Ви́кторович Ушако́в (род. 13 марта 1947, Москва, РСФСР, СССР) — российский дипломат и государственный деятель. С мая 2012 года — помощник Президента Российской Федерации. Отвечает за внешнеполитическую проблематику.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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