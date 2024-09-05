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В Якутске начнут строить новый микрорайон "Спортивный"

В Якутске начнут реализацию крупнейшего жилищного проекта "Спортивный"
0:50
Экономика

В Якутске планируется построить новый микрорайон "Спортивный", рассчитанный на 13,5 тысяч человек, сообщает ТАСС.

В Якутске начнут реализацию крупнейшего жилищного проекта "Спортивный"
Фото: https://picryl.com/media/framing-fall-prevention-9253620797-b59adc by Национальный институт охраны труда и здоровья, CC0

Строительство будет осуществляться с использованием средств федерального инфраструктурного кредита и мер поддержки территории опережающего развития "Якутия".

Проект предусматривает снос старых многоквартирных домов и строительство новых, а также возведение школ, детских садов и спортивного комплекса.

Застройщик получит поддержку от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Микрорайон "Спортивный" является крупнейшим проектом в жилищном сегменте Якутска и станет частью его мастер-плана.

Проект будет реализован в рамках ВЭФ, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

Уточнения

Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (сокр. ТОР или ТОСЭР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

Застройщик — предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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