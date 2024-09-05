В Якутске начнут строить новый микрорайон "Спортивный"

В Якутске планируется построить новый микрорайон "Спортивный", рассчитанный на 13,5 тысяч человек, сообщает ТАСС.
Строительство будет осуществляться с использованием средств федерального инфраструктурного кредита и мер поддержки территории опережающего развития "Якутия".
Проект предусматривает снос старых многоквартирных домов и строительство новых, а также возведение школ, детских садов и спортивного комплекса.
Застройщик получит поддержку от Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
Микрорайон "Спортивный" является крупнейшим проектом в жилищном сегменте Якутска и станет частью его мастер-плана.
Проект будет реализован в рамках ВЭФ, который проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.
Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации (сокр. ТОР или ТОСЭР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.
Застройщик — предприниматель, занимающийся созданием объектов недвижимости и организацией соответствующих процессов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.