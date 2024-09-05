Орешкин рассказал о способах преодоления проблем с платежами

Максим Орешкин, заместитель главы администрации президента, заявил, что несмотря на существующие сложности с платежами, бизнес находит способы проводить операции, сообщает РИА Новости.
Он указал на рост импорта за последние месяцы как на доказательство того, что компании приспособились к новым условиям.
Орешкин отметил, что проблемы с платежами стимулируют финансовые инновации и развитие новых способов оплаты.
Он также упомянул о новом законе, вступившем в силу 1 сентября, который легализует использование криптовалюты для трансграничных платежей, что открывает новые возможности для международных расчетов.
Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме. Сама по себе криптовалюта не имеет какой-либо особой материальной или электронной формы — это просто число, обозначающее количество данных расчётных единиц, которое записывается в соответствующей позиции информационного пакета протокола передачи данных и зачастую даже не подвергается шифрованию, как и вся иная информация о транзакциях между адресами системы.
Иннова́ция — внедрённое или внедряемое новшество, обеспечивающее повышение эффективности процессов и (или) улучшение качества продукции, востребованное рынком.
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За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.