Путин указал на необходимость укрепления торговых связей с Малайзией

Россия намерена увеличить товарооборот с Малайзией

0:45 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент России Владимир Путин выразил неудовлетворенность текущим объемом товарооборота между Россией и Малайзией, отметив, что потенциал для сотрудничества гораздо больше, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

В ходе встречи с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом на Восточном экономическом форуме Путин подчеркнул необходимость поиска новых путей для расширения взаимодействия.

Он отметил, что текущий товарооборот составляет около 3,5 миллиарда долларов, что не соответствует возможностям двух стран.

Восточный экономический форум проходит с 3 по 6 сентября на территории Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Уточнения

Форум — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.



Потенциал — совокупность всех имеющихся возможностей, средств в какой-либо области, сфере, в широком смысле, "запасные" средства; могущество.



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