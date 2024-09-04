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Нигерия рассматривает возможность партнерства с Россией в нефтедобыче

Нигерия планирует использовать российские технологии в нефтегазовой сфере
0:56
Экономика

Нигерия должна привлечь российские компании к своим нефтегазовым проектам, заявила генеральный директор Женской торгово-промышленной палаты Нигерии Орицевейинми Эрибо, сообщает РИА Новости.

Нигерия планирует использовать российские технологии в нефтегазовой сфере
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info

В июне 2023 года постоянный секретарь министерства нефти и природных ресурсов Нигерии Габриел Адуда на саммите "Россия — Африка" выразил интерес Нигерии в получении российских технологий для нефтегазовой отрасли и подчеркнул важность участия российских компаний в этих проектах.

Эрибо отметила, что Россия, как мировая держава в нефтедобыче, обладает необходимыми технологиями, опытом и финансовыми ресурсами, что делает ее важным партнером для Нигерии в разработке нефтегазовых месторождений. Она подчеркнула, что российские компании должны быть вовлечены в эти переговоры, так как это будет выгодно для обеих сторон.

Уточнения

Финансовые ресурсы — это совокупность всех денежных средств, которые имеются в распоряжении государства, предприятий, организаций, учреждений для формирования необходимых активов в целях осуществления всех видов деятельности как за счёт доходов, накоплений и капитала, так и за счёт различного вида поступлений. Важной составной частью финансовых ресурсов являются банковские ресурсы.

 

Нефтедобы́ча — подотрасль нефтяной промышленности, отрасль экономики, занимающаяся добычей природного полезного ископаемого — нефти.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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