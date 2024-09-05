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Совкомбанк рискует получить штраф за вводящую в заблуждение рекламу

ФАС начинает проверку Совкомбанка из-за некорректной рекламы
0:45
Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку Совкомбанка из-за рекламы вклада, в которой не были указаны важные условия, сообщает Известия.

ФАС начинает проверку Совкомбанка из-за некорректной рекламы
Фото: commons.wikimedia.org by Руслан Марченко, CC BY-SA 4.0

В рекламе банк обещал высокую ставку по вкладу, но подробности о сумме, сроке и других условиях были написаны мелким шрифтом. Это может ввести клиентов в заблуждение. В результате служба возбудила дело в отношении банка. В случае установления нарушения организации грозит штраф.

Это уже не первый случай, когда ФАС штрафует банки за некорректную рекламу финансовых услуг. 

Недавно Альфа-банк был оштрафован за подобное нарушение в рекламе кредитной карты. 

Уточнения

Креди́тная ка́рта (разг. креди́тка) — банковская платёжная карта, предназначенная для совершения операций, расчёты по которым осуществляются за счёт денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора (положение ЦБ РФ № 266П). Банк устанавливает лимит, исходя из платёжеспособности клиента.
 

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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