ИТ-армия Украины атакует российские банки

Украинские хакеры атакуют российские банки

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

В конце июля произошло несколько DDoS-атак, организованных украинской ИТ-армией, на более чем десять крупных российских банков, включая Сбербанк, сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

"В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины на финансовый сектор России. Целями атак стали более 10 крупных банков, в том числе Сбер", — сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он также отметил, что за первые восемь месяцев этого года количество DDoS-атак на финансовые учреждения России увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уточнения

Финансовый сектор — все корпорации-резиденты, включая квазикорпорации, основной функцией которых является предоставление финансовых услуг, включая страхование и пенсионное обеспечение, другим институциональным единицам.





DoS (аббр. англ. denial-of-service attack "отказ в обслуживании") — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ будет затруднён.



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