Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для гостей Ямала создали тур "Арктическое сафари"
Преимущества минеральной пудры: натуральный подход к совершенному макияжу
Собака-агрессор: почему даже хорошо воспитанные питомцы могут проявлять агрессию
Россия намерена увеличить товарооборот с Малайзией
Ошибки в планировке кухни, которые приводят к неудобствам и переделкам
Таможенники нашли около 20 тысяч пиявок в чемодане туриста
MNRAS: разработан метод поиска растительности на экзопланетах
Эффективный лайфхак для автомобилистов: как обеспечить чистоту подстаканников
Экс-футболист Деменко: сборная России с Таиландом и Вьетнамом тоже должна играть хорошо

ИТ-армия Украины атакует российские банки

Украинские хакеры атакуют российские банки
0:42
Экономика

В конце июля произошло несколько DDoS-атак, организованных украинской ИТ-армией, на более чем десять крупных российских банков, включая Сбербанк, сообщает РИА Новости.

Украинские хакеры атакуют российские банки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

"В конце июля была зафиксирована серия DDoS-атак, организованных ИТ-армией Украины на финансовый сектор России. Целями атак стали более 10 крупных банков, в том числе Сбер", — сказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он также отметил, что за первые восемь месяцев этого года количество DDoS-атак на финансовые учреждения России увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уточнения

Финансовый сектор — все корпорации-резиденты, включая квазикорпорации, основной функцией которых является предоставление финансовых услуг, включая страхование и пенсионное обеспечение, другим институциональным единицам.
 

DoS (аббр. англ. denial-of-service attack "отказ в обслуживании") — хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа, то есть создание таких условий, при которых добросовестные пользователи системы не смогут получить доступ к предоставляемым системным ресурсам (серверам), либо этот доступ будет затруднён.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ

За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.

Что делать, если за вами едет слишком близко
Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92
Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92
Топ-3 самых милых кошачьих пород
Сводка с фронта: четыре тяжёлых удара изменили ландшафт города Сумы, с Покровского фронта отступают целые бригады ВСУ
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Узнайте, почему опытные огородники выбирают фацелию вместо горчицы
Секреты приготовления вкусной и полезной закуски
Это упражнение обязательно должно стать частью вашей тренировки: огромная польза
Это упражнение обязательно должно стать частью вашей тренировки: огромная польза
Последние материалы
Для гостей Ямала создали тур "Арктическое сафари"
Преимущества минеральной пудры: натуральный подход к совершенному макияжу
Собака-агрессор: почему даже хорошо воспитанные питомцы могут проявлять агрессию
Россия намерена увеличить товарооборот с Малайзией
Ошибки в планировке кухни, которые приводят к неудобствам и переделкам
Таможенники нашли около 20 тысяч пиявок в чемодане туриста
MNRAS: разработан метод поиска растительности на экзопланетах
Эффективный лайфхак для автомобилистов: как обеспечить чистоту подстаканников
ТОП-4 самых красивых водопадов России
Экс-футболист Деменко: сборная России с Таиландом и Вьетнамом тоже должна играть хорошо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.