Турецкие банки ужесточают контроль над компаниями, ведущими торговлю с Россией

Турецкие банки усилили контроль над местными компаниями, которые ведут торговлю с Россией, сообщает РИА Новости.
По словам посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова, в Турции участились случаи, когда банки начинают вытеснять компании, занимающиеся транзитом товаров в Россию. Таким клиентам блокируют переводы и даже закрывают счета.
Ерхов также отметил, что Посольство и Торгпредство продолжают оказывать помощь российским компаниям в рамках своих возможностей.
Ранее в Турции подтвердили, что проблемы с банковскими переводами в Россию сохраняются, несмотря на попытки урегулировать ситуацию.
Недавно Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС, что вызвало вопросы о мотивах страны НАТО присоединиться к этому альянсу.
Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.
Алья́нс (фр. Alliance) — союз, объединение (например, государств, организаций) на основе формальных либо неформальных договорных обязательств.
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За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.