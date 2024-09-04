Турецкие банки ужесточают контроль над компаниями, ведущими торговлю с Россией

Турецкие банки усиливают давление на компании, которые ведут торговлю с Россией

0:52 Your browser does not support the audio element. Экономика

Турецкие банки усилили контроль над местными компаниями, которые ведут торговлю с Россией, сообщает РИА Новости.

Фото: wikimapia by Vadim.tk, CC BY-SA 3.0

По словам посла РФ в Анкаре Алексея Ерхова, в Турции участились случаи, когда банки начинают вытеснять компании, занимающиеся транзитом товаров в Россию. Таким клиентам блокируют переводы и даже закрывают счета.

Ерхов также отметил, что Посольство и Торгпредство продолжают оказывать помощь российским компаниям в рамках своих возможностей.

Ранее в Турции подтвердили, что проблемы с банковскими переводами в Россию сохраняются, несмотря на попытки урегулировать ситуацию.

Недавно Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС, что вызвало вопросы о мотивах страны НАТО присоединиться к этому альянсу.

Уточнения

Транзит — перевозки пассажиров и грузов из одного пункта в другой через промежуточные пункты.



Алья́нс (фр. Alliance) — союз, объединение (например, государств, организаций) на основе формальных либо неформальных договорных обязательств.



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