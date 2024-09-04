Правительство США сократит субсидии, выделяемые Intel

Американское правительство может пересмотреть субсидии, выделенные Intel для производства чипов в США, если компания сократит свои проекты в стране, сообщает Bloomberg.
Intel, испытывающая финансовые трудности, может отказаться от некоторых своих проектов и сократить 15 тысяч рабочих мест.
Это решение вызвало недовольство властей, которые рассчитывали на Intel как ключевого игрока в развитии производства чипов в США.
Intel, в свою очередь, жалуется на задержку в выделении субсидий и отказывается предоставлять информацию, необходимую для проверки своих планов.
Ситуация с Intel создает угрозу для планов администрации Байдена по развитию производства чипов в стране.
Падение акций Intel и сокращение рабочих мест сигнализируют о серьезных финансовых проблемах компании.
Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение финансового состояния Intel в 2025 году.
Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
Чип — одно из названий микросхемы.
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