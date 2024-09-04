Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ГАИ назвала 7 вещей в машине, за которые грозит штраф с конфискацией
JAHH: новые данные о древнем затмении в Ригведе изменили наше понимание истории
Шесть признаков поддельного парфюма
Три способа улучшить классический рецепт оливье
ВОЗ: использование смартфонов не провоцирует рак мозга
Как правильно хранить сушёные грибы
Как собрать урожай моркови, который не потеряет свежесть всю зиму?
Учёные назвали два основных фактора, влияющих на счастье
Российские поезда нового поколения получат систему автопилота

Правительство США сократит субсидии, выделяемые Intel

Правительство США урезает субсидии для Intel
1:01
Экономика

Американское правительство может пересмотреть субсидии, выделенные Intel для производства чипов в США, если компания сократит свои проекты в стране, сообщает Bloomberg.

Правительство США урезает субсидии для Intel
Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal

Intel, испытывающая финансовые трудности, может отказаться от некоторых своих проектов и сократить 15 тысяч рабочих мест. 

Это решение вызвало недовольство властей, которые рассчитывали на Intel как ключевого игрока в развитии производства чипов в США. 

Intel, в свою очередь, жалуется на задержку в выделении субсидий и отказывается предоставлять информацию, необходимую для проверки своих планов. 

Ситуация с Intel создает угрозу для планов администрации Байдена по развитию производства чипов в стране. 

Падение акций Intel и сокращение рабочих мест сигнализируют о серьезных финансовых проблемах компании. 

Эксперты прогнозируют дальнейшее ухудшение финансового состояния Intel в 2025 году.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.

Чип — одно из названий микросхемы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
ФАБ-3000М54 с УМПК поступает в армию России Дмитрий Плотников Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев Красивую любовь чаще всего ищите в романах Сергей Лебедев
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ
Что делать, если сзади поджимает водитель: советы от ГАИ
Последние материалы
JAHH: новые данные о древнем затмении в Ригведе изменили наше понимание истории
Шесть признаков поддельного парфюма
Три способа улучшить классический рецепт оливье
ВОЗ: использование смартфонов не провоцирует рак мозга
Как правильно хранить сушёные грибы
Учёные назвали два основных фактора, влияющих на счастье
Как собрать урожай моркови, который не потеряет свежесть всю зиму?
Российские поезда нового поколения получат систему автопилота
Места притяжения туристов в Азии
В России запустили ИИ для создания приложений и сайтов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.