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Сайты и приложения можно создавать в новом ИИ от МТС

В России запустили ИИ для создания приложений и сайтов
1:24
Экономика

Цифровая экосистема МТС объявила о внедрении модели искусственного интеллекта MTS AI в свою внутреннюю платформу Front Platform, используемую для создания веб-сайтов и мобильных приложений.

В России запустили ИИ для создания приложений и сайтов
Фото: freepik.com by pressfoto, PDM

Теперь сотрудники смогут с помощью чат-бота генерировать готовые интерфейсы сайтов и основы приложений, просто отправляя запросы нейросети. Это значительно ускоряет запуск новых продуктов и снижает затраты на привлечение дополнительных frontend-разработчиков.

Первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин отметил, что благодаря использованию больших языковых моделей бизнес становится более эффективным. Передача части разработки ИИ освобождает программистов для выполнения более сложных задач. Внедрение собственной LLM на основной внутренней платформе делает систему более доступной и удобной для всех сотрудников.

Front Platform является частью конструктора The Platform, который предлагает low code-инструменты для быстрого создания продуктов с использованием подхода server-driven UI (SDUI). Платформа интегрирована с API и может использовать различные сервисы, что позволяет повторно применять решения в проектах и за счет автоматизации снижать нагрузку на IT-команды на 30%.

Уточнения

Интерфе́йс (от англ. interface) или стык — граница между двумя функциональными объектами, требования к которой определяются стандартом; совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т. д.) между элементами системы.
 

Low code — термин, используемый для описания типа платформы, которая позволяет организациям создавать и развертывать пользовательские приложения без обширных знаний в области программирования. Платформы с низким уровнем кода предназначены для упрощения процесса разработки приложений и делают его более доступным для более широкого круга пользователей, включая бизнес-аналитиков, экспертов в предметной области и других не технических заинтересованных сторон.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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