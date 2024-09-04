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"Леруа Мерлен" переименовывается и отказывается от французских брендов

"Лемана Про" заменит бренды Adeo на собственные
1:13
Экономика

Российский строительный ритейлер "Лемана Про", ранее известный как "Леруа Мерлен", планирует заменить бренды французской группы Adeo на собственные, сообщает РИА Новости.

"Лемана Про" заменит бренды Adeo на собственные
Фото: Pix4free is licensed under Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported

По словам исполнительного директора компании Марины Фытовой, до конца 2024 года "Лемана Про" представит пять новых собственных брендов, которые заменят существующие марки Adeo. В течение следующих лет ритейлер планирует полностью заменить или переименовать все бренды группы Adeo, которые сейчас составляют 20% товарооборота сети.

Фытова отметила, что уже зарегистрированы пять новых торговых марок, однако их названия пока не были анонсированы. Кроме того, 16 классических марок группы Adeo, представленных в ассортименте "Лемана Про", будут упрощены до пяти. По словам Фытовой, к концу текущего года начнется отдельное внедрение этих брендов в производство.

Ранее в России уже начали менять вывески с названием "Леруа Мерлен" на новое название "Лемана Про". Первый магазин с такой вывеской открылся в подмосковных Мытищах 20 лет назад.

Уточнения

Ассортиме́нт (франц. Assortiment от фр. assorti — подобранный) — состав однородной продукции по видам, сортам и маркам.
 

Рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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