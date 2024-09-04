От банка к ломбарду: россияне активно ищут альтернативу кредитам

Россияне всё чаще выбирают ломбарды вместо банковских кредитов

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно последним данным исследования, проведённого сетью ломбардов "Сияй", россияне стали все чаще обращаться в ломбарды, предпочитая их банковским кредитам.

Фото: wikimedia.org by Rakoon, PDM

Как сообщает РЕН ТВ, за последние две недели 40% опрошенных начали использовать услуги ломбардов более активно, чем в течение всего лета.

Примерно 35% респондентов впервые стали клиентами таких организаций. Этот тренд объясняется как личными обстоятельствами граждан, так и ростом цен на банковские кредиты и ужесточением условий их предоставления.

Генеральный директор сети ломбардов "Сияй" Александр Портнов, отметил, что наблюдается значительный прирост числа клиентов, что он назвал "лавинообразным ростом".

По его словам, многие новые клиенты заявляют о трудностях в получении потребительских кредитов в банках. Портнов добавил, что отказ в кредитовании от банка заставляет граждан искать альтернативные способы получения финансовых средств.

Уточнения

Ломба́рд (по названию Ломбардии, региона Италии) — специализированная коммерческая организация, осуществляющая кредитование граждан под залог принадлежащих им вещей, а также хранение вещей на возмездной основе.



Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.



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