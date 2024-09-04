Причины отказа: кого и почему в России не хотят брать на работу

Согласно опросу, проведенному сервисом "Работа.ру", в России возраст кандидата чаще всего становится причиной отказа на вакантную должность.
Такие случаи фиксируются в 79% случаев, как сообщает Life.
Также выяснилось, что почти половина компаний (49%) учитывают негативные отзывы с предыдущих мест работы, а 47% обращают внимание на пол соискателя. Около 45% работодателей учитывают возраст и токсичность кандидата.
В 58% случаев подобные предпочтения являются частью внутренней политики компании, 35% организаций следуют указаниям владельца, а 18% признали, что эти правила являются произвольными и неофициальными.
Опрос показал, что 80% респондентов не поддерживают использование таких скрытых критериев отбора, считая, что это может привести к потере высококвалифицированных специалистов.
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