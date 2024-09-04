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Причины отказа: кого и почему в России не хотят брать на работу

Российские компании отказывают кандидатам из-за возраста
1:01
Экономика

Согласно опросу, проведенному сервисом "Работа.ру", в России возраст кандидата чаще всего становится причиной отказа на вакантную должность.

Российские компании отказывают кандидатам из-за возраста
Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Такие случаи фиксируются в 79% случаев, как сообщает Life.

Также выяснилось, что почти половина компаний (49%) учитывают негативные отзывы с предыдущих мест работы, а 47% обращают внимание на пол соискателя. Около 45% работодателей учитывают возраст и токсичность кандидата.

В 58% случаев подобные предпочтения являются частью внутренней политики компании, 35% организаций следуют указаниям владельца, а 18% признали, что эти правила являются произвольными и неофициальными.

Опрос показал, что 80% респондентов не поддерживают использование таких скрытых критериев отбора, считая, что это может привести к потере высококвалифицированных специалистов.

Уточнения

Рабо́та:

  • Работа, или труд — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.
  • Работа — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.
  • «Работа» — немой короткометражный фильм Чарли Чаплина (США, 1915).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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