Причины отказа: кого и почему в России не хотят брать на работу

Российские компании отказывают кандидатам из-за возраста

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно опросу, проведенному сервисом "Работа.ру", в России возраст кандидата чаще всего становится причиной отказа на вакантную должность.

Фото: Pexels by Andrea Piacquadio, PDM

Такие случаи фиксируются в 79% случаев, как сообщает Life.

Также выяснилось, что почти половина компаний (49%) учитывают негативные отзывы с предыдущих мест работы, а 47% обращают внимание на пол соискателя. Около 45% работодателей учитывают возраст и токсичность кандидата.

В 58% случаев подобные предпочтения являются частью внутренней политики компании, 35% организаций следуют указаниям владельца, а 18% признали, что эти правила являются произвольными и неофициальными.

Опрос показал, что 80% респондентов не поддерживают использование таких скрытых критериев отбора, считая, что это может привести к потере высококвалифицированных специалистов.

Уточнения

Рабо́та:



Работа , или труд — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей.

, или труд — деятельность человека, направленная на создание ценностей либо на удовлетворение потребностей индивида и других людей. Работа — место, где работник осуществляет трудовую деятельность.

«Работа» — немой короткометражный фильм Чарли Чаплина (США, 1915).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.