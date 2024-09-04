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Как снизить кредитный стресс и улучшить финансовое положение? Узнайте главный секрет

Как снизить финансовый стресс при кредитовании
1:04
Экономика

Эксперт по восстановлению кредитной истории и соавтор серии вебинаров для брокеров Екатерина Шакурова поделилась рекомендациями о том, как снизить финансовую нагрузку при кредитовании.

Как снизить финансовый стресс при кредитовании
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

В беседе с РИАМО она отметила, что многие заемщики сталкиваются с необходимостью постоянно планировать свой бюджет, так как получают зарплату дважды в месяц.

Чтобы упростить управление своими финансами, Шакурова предложила рассмотреть вариант рефинансирования, который позволяет объединить несколько кредитов в один.

Она пояснила, что такая стратегия имеет два основных преимущества: во-первых, заемщику нужно будет совершать один платеж в месяц в один банк, а не распределять деньги по нескольким кредиторам. Во-вторых, это может способствовать улучшению кредитной истории.

Шакурова также подчеркнула, что при оформлении нового кредита лучше обращаться за помощью к профессионалам, которые могут подобрать наиболее выгодные условия, учитывая все доступные программы и предложения.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем. Фактически, кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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