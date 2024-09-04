Доход мечты: сколько на самом деле хотят зарабатывать россияне

Согласно опросу, проведённому управляющей компанией ПСБ, большинство россиян считают оптимальным ежемесячным доходом сумму от 180 до 300 тыс. рублей.
В частности, 34,3% респондентов назвали идеальным доходом 180-200 тыс. рублей, а 24,7% указали диапазон 200-300 тыс. рублей.
Эти данные, оказавшиеся в распоряжении ТАСС, также показывают, что самые высокие ожидания по доходам зафиксированы среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.
Опрос также выявил, что 15,3% россиян считают приемлемым доход в размере 100-150 тыс. рублей, а 13,2% респондентов указали сумму до 100 тыс. рублей.
Более высокие ожидания по доходам в 200-300 тыс. рублей, как сообщается, характерны для жителей крупнейших городов и таких областей, как Московская и Волгоградская.
Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
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