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Доход мечты: сколько на самом деле хотят зарабатывать россияне

Россияне назвали оптимальный уровень доходов
1:05
Экономика

Согласно опросу, проведённому управляющей компанией ПСБ, большинство россиян считают оптимальным ежемесячным доходом сумму от 180 до 300 тыс. рублей.

Россияне назвали оптимальный уровень доходов
Фото: wikimedia.org by Petar Milošević, CC BY-SA 4.0

В частности, 34,3% респондентов назвали идеальным доходом 180-200 тыс. рублей, а 24,7% указали диапазон 200-300 тыс. рублей.

Эти данные, оказавшиеся в распоряжении ТАСС, также показывают, что самые высокие ожидания по доходам зафиксированы среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Опрос также выявил, что 15,3% россиян считают приемлемым доход в размере 100-150 тыс. рублей, а 13,2% респондентов указали сумму до 100 тыс. рублей.

Более высокие ожидания по доходам в 200-300 тыс. рублей, как сообщается, характерны для жителей крупнейших городов и таких областей, как Московская и Волгоградская.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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