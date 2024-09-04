Энергетическая революция: СПГ станет новым глобальным топливом

Эксперт прогнозирует значительный рост спроса на СПГ

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024) первый заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил о значительном росте мирового спроса на сжиженный природный газ (СПГ) в ближайшие годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Floydrosebridge, CC BY-SA 3.0

По его оценкам, к 2030 году объем спроса может достичь 580-600 млн тонн, а в дальнейшем увеличиться до 700 млн тонн. Об этом сообщает ТАСС.

Сорокин отметил, что в настоящее время глобальный спрос на СПГ составляет чуть более 400 млн тонн, однако мировое сообщество активно переходит на использование этого вида топлива.

Ранее турецкое издание Duvar подчеркнуло, что Россия в условиях западных санкций усиливает акцент на торговлю сжиженным природным газом.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -160 °C для удобства хранения или транспортировки.



Восто́чный экономи́ческий фо́рум ВЭФ — международный форум, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также на мероприятии обсуждаются внутренние вопросы, касающиеся Дальнего Востока.



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