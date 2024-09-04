Российская фанера в тренде: Канада и США наращивают закупки

Канада и США увеличили импорт российской фанеры

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Lesprom Network, которые опубликовала газета "Ведомости", за первые шесть месяцев этого года Канада существенно увеличила объем импорта фанеры из России, увеличив его в 2,3 раза до 7,7 тыс. кубометров.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license

В денежном выражении закупки российского стройматериала также показали значительный рост, превысив прошлогодние показатели более чем вдвое и достигнув $2,9 млн.

Рост закупок российской фанеры также зафиксировали и США. За первые полгода Штаты закупили 83,8 тыс. кубометров материала, что на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако, несмотря на увеличение объема поставок, их стоимость уменьшилась на 16%, составив $37,3 млн.

Крупнейшим импортером российской фанеры за этот период стал Китай, который нарастил объемы закупок в 2,1 раза до 173 тыс. кубометров. В денежном эквиваленте импорт в Китай увеличился в 1,8 раза и составил $84,7 млн.

Уточнения

Фане́ра древе́сно-сло́истая плита́ (нем. Furnier — от фр. fournir — накладывать) — многослойный строительный материал, изготавливаемый путём склеивания специально подготовленного шпона. Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна древесины каждого листа были перпендикулярны соседним, поэтому, чтобы направления внешних слоёв совпадали, количество слоёв шпона обычно нечётное: три и более.



Соединённые Шта́ты Аме́рики — государство в Северной Америке. Площадь — 9,8 млн км² (3-е место в мире).



Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.



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