Китайское пиво с северокорейской пропиской: техническая ошибка на российском рынке

Китайское пиво ошибочно зарегистрировали как северокорейское

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Произошла необычная ситуация с китайским пивом, которое попало на российский рынок под маркой продукции из Северной Кореи.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, CC BY-SA 3.0

Об этом стало известно благодаря проекту "РБК Вино", который ссылается на данные от компании-импортера "Востокбиртрейд" и Росаккредитации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что компания из Комсомольска-на-Амуре получила первое в России разрешение на ввоз пива из КНДР. Сообщалось, что на российский рынок будет поставляться светлое фильтрованное пиво под брендами XINBALU 1999 и "Станция Харбин", произведенное в компании, зарегистрированной в Северной Корее.

Однако, как уточнили в "Востокбиртрейд", это пиво на самом деле китайского производства, что было указано в декларации. В Росаккредитации объяснили, что ошибка в документации была допущена по вине компании-импортера.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.



Корéйская Нарóдно-Демократи́ческая Респýблика — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я.



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