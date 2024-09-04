"Росатом" развивает атомную энергетику на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Дальний Восток, где запланировано строительство АЭС малой и средней мощности, может стать лидером по приросту атомной генерации. Атомные станции также будут активно строиться на Урале и в Сибири, где наблюдается самый высокий рост потребления электроэнергии. Именно такой план развития энергетики сейчас формирует ГК "Росатом".

Фото: Пресс-служба Росатома

Как заявил заместитель гендиректора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации Андрей Никипелов в ходе тематической сессии ВЭФ, пока явным лидером является Дальний Восток. Регион, где много ресурсов, особенно нуждается в энергетике. Возможно, в Якутии и Приморье появятся станции, которые позволят региону развиваться за счет "зеленой энергии".

Никипелов отметил, что атомные станции малой мощности — довольно удачное решение для удаленных территорий. "Росатом" выпускает как наземную (АСММ) станцию, так и плавучую (ПАТЭС).

Подобные электростанции столь же безопасны и эффективны, как и большие АЭС, при этом строятся они гораздо быстрее и не требуют развитых сетей.

Стоит отметить, что первая в мире плавучая станция "Академик Ломоносов" успешно эксплуатируется уже почти пять лет. Продукт корпорации — основные компоненты атомных станций — применяется и на атомных ледоколах, и на АЭС.

Напомним, что "Росатом" построит в России 37 новых атомных энергоблоков разных мощностей, в том числе замещающих. На Дальнем Востоке до 2042 года запустят пять малых и средних АЭС.

"Росатом" активно участвует в программах и разработках, цель которых — защита окружающей среды. В частности, компания модернизирует оборудование для выработки экологически чистой энергии, также занимается благотворительностью, направляя огромные средства на проекты по охране окружающей среды.