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"Росатом" построит 2 завода по переработке аккумуляторов и ртути

1:57
Экономика

Два уникальных экотехпарка по переработке ртути и литий-ионных аккумуляторов и ртути появятся на территории промплощадки "Усольехимпрома" и в Нижегородской области. Их строительство осуществляется силами ГК "Росатом".

"Росатом" построит 2 завода по переработке аккумуляторов и ртути
Фото: Пресс-служба Росатома

Заместитель гендиректора по машиностроению и индустриальным решениям госкорпорации Андрей Никипелов пояснил в ходе тематической сессии ВЭФ, что также идёт строительство пяти универсальных заводов, которые будут задействованы в переработке отходов I и II классов опасности, тем самым способствуя развитию экономики замкнутого цикла. То есть компания добывает природный литий, производит батареи для электромобилей, а затем грамотно утилизирует отслужившие своё батареи.

Также "Росатом" участвует во всех ведущих проектах по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Территории полигонов после такой зачистки становятся инвестиционно привлекательными для бизнеса площадками.

Известно, что госкорпорация строит семь экотехпарков на базе бывших объектов по уничтожению химического оружия, в частности, в Кировской, Саратовской, Курганской областях и Удмуртской Республике. Три новых завода компания построит в Иркутской, Томской и Нижегородской областях.

Два производственно-технических комплекса — "Горный" в Саратовской области и "Щучье" в Курганской — будут введены в эксплуатацию уже в этом году.

"Росатом" уделяет особое внимание программам и новым технологиям, направленным на защиту окружающей среды. Для целевых экоинициатив задействованы и волонтеры. Также компания не забывает и про модернизацию оборудования для выработки экологически чистой энергии, а также занимается благотворительностью, направляя большие суммы денег на мероприятия по охране окружающей среды.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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