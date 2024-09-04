"Простой и безопасный": назван лучший способ вложений 50 тысяч рублей в 2024 году

Эксперт Андрюшкин: 50 тысяч рублей можно инвестировать в депозит или золото

2:35 Your browser does not support the audio element. Экономика

Свободные деньги до 50 тысяч рублей в 2024 году можно инвестировать в банковские вклады, недвижимость или драгоценные металлы, рассказал ИА RuNews24.ru заместитель председателя правления СДМ-Банка по клиентской работе Вячеслав Андрюшкин.

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

По словам эксперта, на текущую инвестиционную ситуацию влияют высокая ключевая процентная ставка, рост которой ожидается в начале сентября.

"Во-вторых, общее экономическое окружение в России остаётся непростым из-за санкционного давления, сложностей с платежами, импортом товаров и так далее", — добавил Андрюшкин, отметив, что в таких условиях формирование устойчивой инвестиционной стратегии становится затруднительным.

Он отметил, что россияне сейчас выбирают консервативные стратегии инвестиций, особенно при скромных суммах вложений. Например, на 50 тысяч рублей разумно положить на банковский депозит — это позволит сохранить сбережения и получить небольшой доход.

"Они (банковские депозиты — прим. ред.) предоставляют понятный доход к концу срока инвестирования и не требуют значительных усилий или затрат на обслуживание", — пояснил Андрюшкин.

Менее предсказуемым способом инвестиций является золото, добавил эксперт. Как минимум, оно надёжнее, чем акции.

"Жёлтый металл" считается надежным вкладом в периоды экономической нестабильности. Золото обычно хорошо переносит инфляцию, но не может приносить значительный доход в долгосрочной перспективе", — подчеркнул специалист.

Что касается облигаций, то при небольших суммах они могут быть невыгодными из-за из-за комиссий за брокерское обслуживание и проведение сделок. В то же время облигации — менее рискованный инструмент, чем акции, так как существует гарантия выплаты купонных платежей и возврата денег в конце срока.

"Облигации обычно приносят фиксированный доход по процентной ставке. Но если инфляция высока, то реальный доход по облигациям может быть ниже, чем ожидалось. С суммой 50 000 рублей можно купить облигации нескольких эмитентов, чтобы диверсифицировать риск", — пояснил он.

Таким образом, банковские депозиты являются самым простым и безопасным вариантом для инвестиций с небольшими суммами, такими как 50 тысяч рублей, подытожил Андрюшкин.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.



Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79. Простое вещество золото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Рубль — название современных валют России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанного государства Приднестровская Молдавская Республика (приднестровский рубль). В прошлом рубль — денежная единица русских республик и княжеств периода раздробленности, Великого княжества Литовского, Русского царства, Российской империи (1847—1922), многочисленных образований периода Гражданской войны в России, РСФСР (1917—1923), Советского Союза (1923—1991), Латвии (1992—1993), Украины (1991—1992), Таджикистана (1995—2000) и многих других государств.

