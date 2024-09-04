Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бельгийская лодка села на мель после нападения косаток
Как быстро избавиться от утренних отеков лица: проверенные лайфхаки
Белгородские учёные вывели модифицированных кроликов для медицинских нужд
Командир "Ахмата" Алаудинов заявил о решающем для СВО бое в Курской области
Алтайского бизнесмена оштрафовали на 2 миллиона рублей из-за неудачного проекта
Частое использование наушников вызывает наружный диффузный отит — ЛОР-врач
В каких условиях адаптивный круиз-контроль может не работать
Чем опасен недостаток витамина С
Эксперт посоветовал избегать мёртвых медуз на пляже

Эксперт рассказал, какие товары подорожают в России осенью 2024 года

Шоколад, кофе и чай могут подорожать осенью на 20%
1:40
Экономика

Цены на шоколадные изделия, кофе и чай вполне могут подвергнуться изменениям предстоящей осенью по причине рыночной мировой конъектуры. Стоимость может увеличиться до 20%.

Шоколад, кофе и чай могут подорожать осенью на 20%
Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

Как заявил NewsInfo.Ru председатель Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов, проблема в том, что два этих вида горячих напитков не изготавливаются на территории Российской Федерации, если, конечно, не принимать во внимание чай в Краснодарском крае. По этой причине данная продукция зависит от мировой конъектуры и устанавливаемых на биржах цен. Кроме того, на африканской территории и в Латинской Америки были некоторые трудности с изготовлением товара. Однако о возникших сложностях и увеличении стоимости на эту продукцию заранее уведомляли. 

Что касается чая, эксперт добавил, что проблема возникает больше из-за внешнеэкономических механизмов. Трудности вызывают логистика и денежные расчёты.

По поводу какао эксперт сообщил, что в весенний период в этом году цены на данный продукт вдвое перекрыли максимум 1977 года. Запасы постепенно начинают иссякать, и рынок будет соответствующим образом реагировать на это.

По словам Александра Борисова, делать прогнозы по поводу изменения цен не так легко. Однако можно предположить, что они увеличатся не более чем на 10-20%. При этом он отдельно подчеркнул, что повышение цен не превратиться в будущем в дефицит этих товаров.

 

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией. По морю через Керченский пролив граничит с Крымом. Административный центр — город Краснодар.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в:

Автор Дарья Юнина
Дарья Юнина — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Обсудить
Популярное
В ВКС России передали партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Теперь от ФАБов не спасётся никто в ВСУ

Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.

Су-34: могучий ударный самолёт продолжает поступать в армию России
Закуска из болгарского перца по-грузински: ароматная и витаминная заготовка на зиму
Закуска из болгарского перца по-грузински: нежный перчик с ароматным чесночком, зеленью и пряностями
Прилёт в Полтаве. ОТРК "Искандер-М" "зацепил" почти весь состав курсантов на построении
Рагу из кабачков и картофеля: лёгкое и сытное одновременно, содержит мало калорий
Бойцы армии России закрепились на южном фланге города Угледар Дмитрий Плотников Военный обозреватель: фитиль зажжён, ядерная пушка выстрелит Владимир Онищенко Popular Mechanics: Русские ракеты превращают танки США в хлам Игорь Буккер
"Ускорит износ мотора": эксперт предупредил о последствиях использования АИ-92 вместо АИ-95
Зачем покупать, когда самим можно сделать намного лучше и вкуснее: готовим купаты для гриля
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Законность проверки аптечки в автомобиле сотрудниками ГАИ: что нужно знать
Последние материалы
Лайфхаки для домашнего маникюра: от отбеливания ногтей до защиты кожи
Почему фацелия лучше подходит для посева после картофеля и помидоров
Эксперты рассказали, как правильно выбрать рисунок и способ укладки паркета
Как продлить срок хранения продуктов: полезные советы
Разные привычки: почему собаки спят меньше кошек
Шоколад, кофе и чай могут подорожать осенью на 20%
Опасные привычки на дороге: как они раздражают водителей
Украинский спортсмен оскорбил россиянина на Паралимпиаде
47-я бригада ВСУ "Магура" скоро останется одна на Покровском направлении
Россияне вновь лидируют по числу туристов в Анталии, обойдя немцев и британцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.