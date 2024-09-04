Эксперт рассказал, какие товары подорожают в России осенью 2024 года

Шоколад, кофе и чай могут подорожать осенью на 20%

1:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на шоколадные изделия, кофе и чай вполне могут подвергнуться изменениям предстоящей осенью по причине рыночной мировой конъектуры. Стоимость может увеличиться до 20%.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon A. Eugster, CC BY-SA 3.0

Как заявил NewsInfo.Ru председатель Совета по развитию потребительского рынка ТПП РФ Александр Борисов, проблема в том, что два этих вида горячих напитков не изготавливаются на территории Российской Федерации, если, конечно, не принимать во внимание чай в Краснодарском крае. По этой причине данная продукция зависит от мировой конъектуры и устанавливаемых на биржах цен. Кроме того, на африканской территории и в Латинской Америки были некоторые трудности с изготовлением товара. Однако о возникших сложностях и увеличении стоимости на эту продукцию заранее уведомляли.

Что касается чая, эксперт добавил, что проблема возникает больше из-за внешнеэкономических механизмов. Трудности вызывают логистика и денежные расчёты.

По поводу какао эксперт сообщил, что в весенний период в этом году цены на данный продукт вдвое перекрыли максимум 1977 года. Запасы постепенно начинают иссякать, и рынок будет соответствующим образом реагировать на это.

По словам Александра Борисова, делать прогнозы по поводу изменения цен не так легко. Однако можно предположить, что они увеличатся не более чем на 10-20%. При этом он отдельно подчеркнул, что повышение цен не превратиться в будущем в дефицит этих товаров.

Уточнения

Краснода́рский край (неофициально — Кубань) — субъект Российской Федерации, расположенный на юго-западе страны. Входит в состав Южного федерального округа. Граничит с Ростовской областью, Ставропольским краем, Карачаево-Черкесией, Адыгеей и Абхазией. По морю через Керченский пролив граничит с Крымом. Административный центр — город Краснодар.



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