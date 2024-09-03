Это не из-за подстанций: Кудрицкий раскрыл истинные причины своего увольнения с "Укрэнерго"

Бывший глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий пояснил, что его увольнение не связано с вопросами защиты энергообъектов.
По данным "РИА Новости", он сообщил, что представил членам наблюдательного совета подробный отчет по каждому объекту, и ни у кого из них не возникло вопросов.
Кудрицкий подчеркнул, что, несмотря на сообщения в СМИ, решение наблюдательного совета о его увольнении не связано с защищенностью подстанций "Укрэнерго".
Он также добавил, что на подстанциях компании было построено более 60 антидроновых укрытий благодаря международной помощи.
ЧАО «Национальная энергетическая компания „Укрэнерго“» (НЭК «Укрэнерго») — оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединённой энергосистемой Украины (ОЭС), передачи электроэнергии по магистральным электросетям от генерации к распределительным сетям, а также администратору коммерческого учёта и администратору расчетов на рынке электрической энергии Украины.
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