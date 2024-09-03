Россия укрепляет позиции перед решающими переговорами с Китаем по проекту газопровода "Сила Сибири-2"

Переговоры России и Китая по "Силе Сибири-2" выходят на новый этап

Россия планирует усилить свои позиции в переговорах с Китаем по проекту газопровода "Сила Сибири-2". Вопрос обсуждался во время визита президента России Владимира Путина в Улан-Батор.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, PDM

3 сентября Путин встретился с главой Монголии Ухнагийном Хурэлсухом. Обсуждались ключевые проекты, включая строительство газопровода "Союз Восток", который соединит Россию, Монголию и Китай.

Президент отметил, что проектная документация завершена, и в настоящее время проводится экспертиза и оценка воздействия на окружающую среду, пишет URA. RU.

Ранее стало известно, что Монголия "вычеркнула" проект из плана развития страны до 2028 года.

Эксперт Игорь Юшков из Фонда национальной энергетической безопасности заявил, что Монголия не отказалась от проекта, а его исключение из планов связано с бюрократическими причинами.

По его мнению, реализация проекта зависит от согласования между "Газпромом" и китайской компанией CNPC. Юшков добавил, что Китай может затянуть переговоры, рассчитывая на то, что Россия будет более сговорчивой из-за сложной ситуации на западном направлении.

"Китай исходит из того, что "Газпрому" некуда будет девать газ, и он согласится продавать его дешевле, лишь бы просто его добывать и производить, чтобы не упасть в добыче", — считает эксперт.

Уточнения

«Сила Сибири — 2» (ранее — «Алтай») — проектируемый магистральный газопровод между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая. Там он может соединиться с китайским газопроводом «Запад — Восток», по которому газ дойдёт до Шанхая.



Монго́лия (монг. Монгол Улс, старомонгольское письмо: ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ) — государство в Северо-Восточной Азии, граничащее с Россией на севере и с Китаем на юге. Монголия относится к числу государств, не имеющих выхода к морю. По площади (1 564 116 км²) занимает 19 место в мире. Бо́льшую часть страны занимают равнинные пустыни и полупустыни.



Кита́й — государство в Восточной Азии. Занимает 4-е место в мире по территории среди государств (9 598 962 км2), уступая России, Канаде и США, а по численности населения — 1 411 750 000 жителей (без Тайваня, Гонконга и Макао) — второе после Индии. Уровень урбанизации равен 65 %.



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