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Массовая миграция вызывает экономический хаос в Великобритании

Более 1,6 миллиона "экономически неактивных" людей обходятся британским налогоплательщикам в 8 миллиардов фунтов стерлингов
0:46
Экономика

Роберт Бейтс, директор по исследованиям Центра миграционного контроля, рассказал Daily Mail, что, несмотря на все разговоры о финансовой черной дыре, лейбористское правительство упускает из виду совершенно очевидный факт: массовая миграция вызывает экономический хаос.

Более 1,6 миллиона "экономически неактивных" людей обходятся британским налогоплательщикам в 8 миллиардов фунтов стерлингов
Фото: commons.wikimedia.org by Mайкл Гиммельфарб, PDM

Согласно новому отчету, почти 1,7 миллиона иностранцев, проживающих в Великобритании, не имеют работы или "экономически неактивны", что обходится налогоплательщикам примерно в 8,5 миллиарда фунтов стерлингов в год.

"Нет причин продолжать выдавать так много долгосрочных виз. В Британии уже более миллиона мигрантов, которые еще и не работают", — отметил Бейтс.

Уточнения

Фунт сте́рлингов (также фунт стерлингов Соединённого Королевства, британский фунт; англ. Pound sterling, Pound, British pound) — денежная единица Великобритании, одна из основных резервных валют мира. Фунт стерлингов состоит из 100 пенсов (ед. ч. пенни).

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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