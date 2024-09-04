Массовая миграция вызывает экономический хаос в Великобритании

Роберт Бейтс, директор по исследованиям Центра миграционного контроля, рассказал Daily Mail, что, несмотря на все разговоры о финансовой черной дыре, лейбористское правительство упускает из виду совершенно очевидный факт: массовая миграция вызывает экономический хаос.
Согласно новому отчету, почти 1,7 миллиона иностранцев, проживающих в Великобритании, не имеют работы или "экономически неактивны", что обходится налогоплательщикам примерно в 8,5 миллиарда фунтов стерлингов в год.
"Нет причин продолжать выдавать так много долгосрочных виз. В Британии уже более миллиона мигрантов, которые еще и не работают", — отметил Бейтс.
Фунт сте́рлингов (также фунт стерлингов Соединённого Королевства, британский фунт; англ. Pound sterling, Pound, British pound) — денежная единица Великобритании, одна из основных резервных валют мира. Фунт стерлингов состоит из 100 пенсов (ед. ч. пенни).
Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.
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