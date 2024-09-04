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Сбербанк планирует заработать 450 млрд рублей на ИИ в 2024 году

Сбербанк нацелился на рекордные доходы от технологий ИИ
1:20
Экономика

По словам первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина, Сбербанк планирует получить 400-450 миллиардов рублей от внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году, сообщает ТАСС.

Сбербанк нацелился на рекордные доходы от технологий ИИ
Фото: wikimedia.org by Rakoon, PDM

"Мы посчитали, сколько мы заработали за пять лет за счет искусственного интеллекта — это 1,5 трлн рублей чистой прибыли. 400-450 [млрд рублей] заработаем только вот в 2024 году", — сказал Ведяхин.

Форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная тема ВЭФ-2024 — "Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности".

В этом году деловая программа форума разделена на семь ключевых блоков: "Новые контуры международного сотрудничества", "Технологии независимости", "Финансовая система ценностей", "Россия дальневосточная", "Люди, образование и патриотизм", "Транспорт и логистика: новые маршруты" и "Мастер-планы: от архитектуры к экономике".

Организатором форума является Фонд Росконгресс.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

Форум (мероприятие) — мероприятие, проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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