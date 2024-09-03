Правительство одобряет законопроект о фудшерингe

В Госдуме рассмотрят поправки в Налоговый кодекс для фудшерингa

1:38 Your browser does not support the audio element. Экономика

Законопроект о налоговых льготах для фудшеринга в целом получил одобрение правительства России, однако требует доработки и устранения замечаний перед подачей в Госдуму, сообщает Lenta.

Фото: flickr.com by epSos.de, CC BY 2.0

Фудшеринг подразумевает передачу непроданных продуктов с истекающим сроком годности социальным некоммерческим организациям, помогающим малоимущим и нуждающимся.

Авторы законопроекта предлагают освободить такую деятельность от налога на добавленную стоимость (НДС), при этом общая стоимость переданных товаров за год не должна превышать одного процента от дохода продавца.

На данный момент ритейлерам выгоднее уничтожать продукты, так как это дает возможность получить вычет по НДС. Напротив, передача товаров на благотворительность увеличивает их налоговые расходы до 20 процентов. Планируется внести изменения в Налоговый кодекс, заниматься фудшерингом смогут только те продавцы, которые будут включены в специальный перечень, который определит правительство.

Правительство указало на необходимость доработки: добавить непродовольственные товары (чай, кофе) в перечень, предусмотреть компенсацию выпадающих доходов бюджета и установить перечень благотворителей в законодательстве.

Артем Метелев, инициатор законопроекта и глава комитета Госдумы по молодежной политике, отметил, что фудшеринг интересует производителей, ритейлеров и граждан, так как спасение хотя бы миллиона тонн продуктов в год позволит ежемесячно обеспечивать продовольствием нуждающиеся семьи.

Уточнения

Рите́йл (от англ. retail) — это предпринимательская деятельность по продаже товаров или оказанию услуг непосредственно конечным потребителям для их личного некоммерческого использования.





Законопроект — документ с текстом закона, предлагаемый к принятию законодательному органу или на референдум.



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