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Как мошенники обманывают с арендой жилья

Мошенники создали новую схему обмана с арендой жилья
0:48
Экономика

Мошенники разработали новый метод обмана с арендой жилья, сообщает Известия.

Мошенники создали новую схему обмана с арендой жилья
Фото: flickr.com by David Whelan, PDM

Схема такова: аферист устанавливает контакт с владельцем квартиры, представляясь потенциальным арендатором. Для удобства он предлагает продолжить общение через мессенджер, где запрашивает дополнительные фотографии квартиры, её адрес и другие детали, чтобы завоевать доверие жертвы.

Затем мошенник переводит разговор к подписанию документов не вживую, а через популярный онлайн-сервис.

Он утверждает, что сам внесет все нужные данные и переведет указанную в договоре сумму. Однако, после этого он отправляет арендодателю фишинговую ссылку, перейдя по которой, тот невольно переводит свои средства на счёт мошенника.

Уточнения

Фи́шинг — вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям.

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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