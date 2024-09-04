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Ротенберг объяснил, как высокие ставки влияют на строительство

Бизнесмен объясняет, как высокие ставки влияют на строительство
0:58
Экономика

По словам бизнесмена Аркадия Ротенберга, российские строители перестали оформлять долгосрочные кредиты из-за высоких ставок, сообщает РБК.

Бизнесмен объясняет, как высокие ставки влияют на строительство
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Ротенберга, строительный сектор продолжает получать кредиты, хотя в основном это краткосрочные займы для пополнения оборотных средств. Долгосрочные кредиты с высокими процентными ставками в 20% не пользуются спросом, отметил он.

Предприниматель также добавил, что окупить проект, финансируемый за счет кредитов, в текущих условиях практически невозможно. Тем не менее, высокие ставки являются временной мерой и не приведут к остановке строительства. Отрасль надеется на снижение ставок в будущем.

Ранее в Госдуме сообщили, что в сентябре Банк России может повысить ключевую процентную ставку с 18% до 20% годовых, если инфляция и цены продолжат расти.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

Предпринима́тель — частное лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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