Ротенберг объяснил, как высокие ставки влияют на строительство

Бизнесмен объясняет, как высокие ставки влияют на строительство

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам бизнесмена Аркадия Ротенберга, российские строители перестали оформлять долгосрочные кредиты из-за высоких ставок, сообщает РБК.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

По словам Ротенберга, строительный сектор продолжает получать кредиты, хотя в основном это краткосрочные займы для пополнения оборотных средств. Долгосрочные кредиты с высокими процентными ставками в 20% не пользуются спросом, отметил он.

Предприниматель также добавил, что окупить проект, финансируемый за счет кредитов, в текущих условиях практически невозможно. Тем не менее, высокие ставки являются временной мерой и не приведут к остановке строительства. Отрасль надеется на снижение ставок в будущем.

Ранее в Госдуме сообщили, что в сентябре Банк России может повысить ключевую процентную ставку с 18% до 20% годовых, если инфляция и цены продолжат расти.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.





Предпринима́тель — частное лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.