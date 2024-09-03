РЖД начнёт модернизировать железные дороги Кубы

РЖД разработает план развития железных дорог Кубы

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

РЖД планирует участвовать в модернизации нескольких железнодорожных линий на Кубе в рамках соглашения между Россией и Кубой, сообщает РИА Новости. Компания намерена разработать генеральный план развития железных дорог, создать единый диспетчерский центр и обучить кубинский персонал.

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В марте Кабмин РФ утвердил соглашение о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы. РЖД, по словам первого заместителя главы компании Сергея Павлова, продолжает вести переговоры с кубинскими партнёрами и ожидает подписания контракта в этом году.

В рамках проекта планируется восстановить и модернизировать более тысячи километров железных дорог, включая центральную линию Гавана-Сантьяго-де-Куба протяженностью 835 километров, южную линию и линию Сьенфуэгос.

Компания продолжает взаимодействовать с кубинскими властями и российскими финансовыми институтами для получения экспортного кредита на реализацию проекта. Рассматривается подготовка технико-коммерческого предложения по оптимизированному первому этапу контракта после утверждения кредитования российским правительством.

Проект предполагает увеличение скорости поездов до 120 км/ч, рост грузопотока до 21,6 миллиона тонн и пассажиропотока до 24,3 миллиона человек. Время в пути между Гаваной и Сантьяго-де-Куба сократится до 12 часов.

Контракт стоимостью 1,88 миллиарда евро был подписан в октябре 2019 года, но был временно приостановлен в 2020 году из-за экономических трудностей и карантинных мер на Кубе.

Уточнения

Модерниза́ция (от англ. modern — современный, передовой, обновлённый) — непрерывный и бесконечный процесс обновления объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.



Персона́л (от лат. persona — личность) или штат (от нем. staat — государство) — постоянный состав работников какого-нибудь учреждения, составляющих группу по профессиональным или иным признакам с указанием должностей и присвоенных по каждой должности окладов; совокупность всех работников предприятия, занятых трудовой деятельностью, а также состоящих на балансе (входящих в штатный состав), но временно не работающих в связи с различными причинами (отпуск, болезнь, присмотр за ребёнком и так далее); совокупность трудовых ресурсов, которые находятся в распоряжении предприятия и необходимы для исполнения определённых функций, достижения целей деятельности и перспективного развития.





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