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Кузнецов оценивает работу антифрод-системы Сбербанка

Антифрод Сбербанка выявляет 99,8% мошеннических операций
0:58
Экономика

Антифрод-система Сбербанка, предназначенная для выявления мошенников и предотвращения вывода денег клиентов, показывает почти стопроцентную эффективность, сообщает РИА Новости.

Антифрод Сбербанка выявляет 99,8% мошеннических операций
Фото: wikimedia.org by Florstein, CC BY-SA 4.0

"В "Сбере" действует система антифрода, эффективность которой достигает 99,8%, но я уверен, что в одиночку победить мошенничество невозможно, какими бы совершенными инструментами мы ни обладали", — отметил зампред правления банка Станислав Кузнецов.

Кузнецов добавил, что Сбербанк передает Центральному банку данные о выявленных реквизитах мошенников, которые затем вносятся в базу данных, доступную всем банкам.

Он подчеркнул важность сотрудничества с другими банками и операторами связи для борьбы с мошенничеством.

"В процессе работы по противодействию мошенничеству мы также напрямую взаимодействуем с банками, операторами связи", — сказал топ-менеджер.

Уточнения

Сотру́дничество — процесс совместной деятельности в какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и достижение согласия (консенсуса).
 

Ба́за да́нных — совокупность данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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