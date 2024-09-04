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Кому сейчас выгодно брать кредит

Стало известно, кому сейчас выгодно брать кредит
1:02
Экономика

Средняя процентная ставка по необеспеченным потребительским кредитам в настоящее время варьируется от 25% до 30%, хотя некоторые банки могут предлагать ставки до 70%, сообщает Газета.ru. Несмотря на это, такие условия могут быть приемлемы для некоторых людей, например, тем, кому срочно нужно приобрести автомобиль.

Стало известно, кому сейчас выгодно брать кредит
Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, CC BY-SA 4.0

"На текущий момент времени автокредитование растет высокими темпами. Разброс ставок, видов программ в этом направлении на самом деле огромный, на мой взгляд. От 12% на новые автомобили, до 25% на подержанные авто", — отметила эксперт по восстановлению кредитной истории Екатерина Шакурова.

Однако, по ее мнению, важно учитывать возможные скрытые затраты. Например, покупая автомобиль с низкой процентной ставкой в автосалоне, клиент может столкнуться с дополнительными услугами от дилера, необходимостью оформить КАСКО и другими условиями.

Уточнения

Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона.

Кредитная история — история исполнения физическим лицом обязательств по кредитам и займам, собираемая из различных источников: банков, кредитных организаций, правительственных органов.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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