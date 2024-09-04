Кому сейчас выгодно брать кредит

Средняя процентная ставка по необеспеченным потребительским кредитам в настоящее время варьируется от 25% до 30%, хотя некоторые банки могут предлагать ставки до 70%, сообщает Газета.ru. Несмотря на это, такие условия могут быть приемлемы для некоторых людей, например, тем, кому срочно нужно приобрести автомобиль.
"На текущий момент времени автокредитование растет высокими темпами. Разброс ставок, видов программ в этом направлении на самом деле огромный, на мой взгляд. От 12% на новые автомобили, до 25% на подержанные авто", — отметила эксперт по восстановлению кредитной истории Екатерина Шакурова.
Однако, по ее мнению, важно учитывать возможные скрытые затраты. Например, покупая автомобиль с низкой процентной ставкой в автосалоне, клиент может столкнуться с дополнительными услугами от дилера, необходимостью оформить КАСКО и другими условиями.
Ка́ско (от исп. casco шлем или нидерл. casco корпус) — страхование средств транспорта (автомобилей, судов, самолётов, вагонов) от ущерба, хищения или угона.
Кредитная история — история исполнения физическим лицом обязательств по кредитам и займам, собираемая из различных источников: банков, кредитных организаций, правительственных органов.
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