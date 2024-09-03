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Почему Турция, страна НАТО, подала заявку на вступление в БРИКС

Эксперт ответила, почему Турция, страна НАТО, хочет вступить в БРИКС
1:41
Экономика

Присоединившись к БРИКС, Турция решит две важные задачи: ускорит свое экономическое развитие и получит доступ к более обширному рынку для экспорта товаров, чем Евросоюз, сообщает Газета.ru. Такое мнение выразила кандидат экономических наук и доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

Эксперт ответила, почему Турция, страна НАТО, хочет вступить в БРИКС
Фото: web.archive.org by wull_how, CC BY 3.0

Она подчеркнула, что Турция является ведущим экспортером полевого шпата, занимает лидирующие позиции по добыче пемзы, а также экспортирует хром, мрамор, барит и другие природные ресурсы. По словам Новиковой, участие Турции в БРИКС позволило бы ей развивать производство транспортных средств, что могло бы стать альтернативой рынкам США и Европы.

Новикова отметила, что БРИКС уже представляет собой мощную альтернативу западным экономическим блокам, на долю которого приходится более 30% мировой экономики.

Она считает, что с включением новых членов альянс укрепит свой потенциал для дальнейшего экономического роста и станет ключевым игроком в глобальной торговле. Новикова также добавила, что страны БРИКС активно работают над созданием альтернативных валютных расчетов в рамках стратегии дедолларизации.

Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС, который был основан в 2006 году. В настоящее время в альянс входят Россия, Китай, Бразилия, Иран, Индия, ЮАР, Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия. Также заявки на вступление подали Малайзия и Азербайджан.

Уточнения

Алья́нс (фр. Alliance) — союз, объединение (например, государств, организаций) на основе формальных либо неформальных договорных обязательств.

Дедолларизация — процесс замещения доллара США в межнациональных расчётах, активно происходящий в XXI веке.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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