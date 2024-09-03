Клиенты ВТБ начнут получать до 25% годовых по вкладам

Клиенты ВТБ смогут увеличить сбережения с новым вкладом

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

По словам старшего вице-президента банка ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, клиенты ВТБ, которые участвуют в программе долгосрочных сбережений НПФ ВТБ, смогут воспользоваться вкладом "Двойная выгода", предлагающим доходность до 25% годовых, сообщает Газета. ru.

Фото: web.archive.org by Дмитрий Скляренко, CC BY 3.0

Минимальная сумма для открытия депозита составляет 30 тысяч рублей, а максимальная не должна превышать размер первоначального взноса в программу долгосрочных сбережений.

"Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами, на нем появляются принципиально новые накопительные продукты", — отметил Брейтенбихер.

Банк прогнозирует, что до конца 2024 года вкладом "Двойная выгода" воспользуются около 120 тысяч клиентов.

Напомним, что программа долгосрочных сбережений позволяет участникам наращивать капитал не только за счет личных взносов и доходов от инвестиций, но и благодаря государственной финансовой поддержке, которая может достигать до 36 тысяч рублей в год в течение десяти лет после первого взноса. В программу также можно перевести накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС).

Уточнения

Банковский вклад (или банковский депозит от лат. depositum — вещь на хранении) — сумма денег, переданная лицом кредитному учреждению с целью получить доход в виде процентов, образующихся в ходе финансовых операций со вкладом.





Капита́л — это широкий термин, который включает в себя физический капитал (капитальные блага - здания, оборудование, программное обеспечение, запасы), финансовый капитал (деньги), человеческий капитал (образование, обучение, интеллект, навыки, здоровье).





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