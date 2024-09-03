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Без России жить сложнее: Pepsi возвращается в магазины страны

В Россию может вернуться оригинальная Pepsi
0:47
Экономика

Оригинальная газировка Pepsi может вновь появиться на полках российских магазинов, но уже под другим именем. Об этом сообщает Telegram-канал агентства городских новостей "Москва".

В Россию может вернуться оригинальная Pepsi
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Hawlisch, CC BY-SA 3.0

Недавно PepsiCo подала в России заявку на регистрацию нового товарного знака. Документы были направлены из США, из одного из офисов компании.

Согласно информации, под обновленным брендом "Пепси-кола" компания планирует производить газированные напитки. Это свидетельствует о стремлении PepsiCo возобновить производство безалкогольной продукции в России.

Напомним, в марте 2022 года компания заявила о прекращении продаж напитков, производимых компанией, на территории РФ.

Уточнения

Пепси-Кола (англ. «Pepsi-Cola») аббрев. Пепси (англ. «Pepsi») — газированный, безалкогольный напиток, производимый компанией PepsiCo Inc. Компания была учреждена в 1893 году Калебом Брэдхемом и изначально имела название «Напиток Брэда». 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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