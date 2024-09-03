Без России жить сложнее: Pepsi возвращается в магазины страны

Оригинальная газировка Pepsi может вновь появиться на полках российских магазинов, но уже под другим именем. Об этом сообщает Telegram-канал агентства городских новостей "Москва".
Недавно PepsiCo подала в России заявку на регистрацию нового товарного знака. Документы были направлены из США, из одного из офисов компании.
Согласно информации, под обновленным брендом "Пепси-кола" компания планирует производить газированные напитки. Это свидетельствует о стремлении PepsiCo возобновить производство безалкогольной продукции в России.
Напомним, в марте 2022 года компания заявила о прекращении продаж напитков, производимых компанией, на территории РФ.
Пепси-Кола (англ. «Pepsi-Cola») аббрев. Пепси (англ. «Pepsi») — газированный, безалкогольный напиток, производимый компанией PepsiCo Inc. Компания была учреждена в 1893 году Калебом Брэдхемом и изначально имела название «Напиток Брэда».
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